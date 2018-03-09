شرطة القطيف تكشف حقيقة تحرش أب بابنته

المواطن - القطيف

في واقعة غريبة، اتهمت إحدى الفتيات بالقطيف والدها بالتحرش بها وذلك عبر مقطع فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتفاعلت شرطة المنطقة الشرقية مع مقطع الفيديو والصور المتداولة لمحادثات ادعت خلالها الفتاة تعرضها للتحرش من قبل والدها.

وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن الجهات المختصة راجعت الصور والفيديو المُنتشر وتمكنت من تحديد هوية الفتاة ووالدها للتعامل مع هذا الأمر.

وبّين الرقيطي أنه بمراجعة شرطة محافظة القطيف تبّين أن والد الفتاة وعمره 58 عاماً سبق وأن تقدم ببلاغ ضد ابنتيه بوجود علاقة تربطهما بأحد الأشخاص، قبل أن تتقدم ابنتاه وعمرهما 17 و20 عاماً ببلاغ ضده.

وأكد أن شرطة القطيف أحالت البلاغين إلى النيابة العامة للتحقيق في ادعاءات أصحابها والتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.







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