شرطة المدينة: إيقاف الطالب المعتدي على معلمه وإحالته للنيابة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة المنورة

أصيب معلم بالمدينة المنورة بجرح قطعي في الرأس؛ وذلك إثر الاعتداء عليه من أحد الطلاب.

وأوضح المتحدثُ الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني أنه في يوم الأحد الموافق ٨ / ٧ / ١٤٣٩ هـ تبلغ مخفر شرطة قرية الحسو التابعة لمحافظة الحناكية من مستشفى الحسو العام عن دخول شخص إثر تعرضه لإصابة بالرأس، وبالانتقال من قبل المختصين للمستشفى تبين أنه معلم بمدرسة خالد بن حزام المتوسطة، قام بالاعتداء عليه أحدُ طلبة المدرسة التي يعمل بها، وذلك برميه بحجَر على رأسه وإصابته بجرح قطعي حددت مدة شفائه بسبعة أيام.

وأضاف القحطاني، أنه جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية وإحضار الطالب (حدث) وإيقافه بدار الملاحظة الاجتماعية، وبعث كامل أوراق القضية للنيابة العامة بالمحافظة.







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