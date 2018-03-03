شرطة المدينة توضح تفاصيل صعود معتل نفسيًّا منبر أحد المساجد

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة

كشفت شرطة المدينة المنورة حقيقة مقطع الفيديو المتداول لصعود شخص المنبر في أحد المساجد، وتفوه بألفاظ غير مترابطة، وقام المصلون بإنزاله من فوق المنبر.

وقالت شرطة المدينة المنورة: إن الواقعة في الفيديو المتداول تمت اليوم في أحد مساجد ينبع، موضحة أن الشخص مواطن سبعيني يعاني من اعتلالات نفسية.

وأوضحت شرطة المدينة المنورة أنه تم تسليم المواطن لذويه لاستكمال علاجه، حيث إن حالته تتطلب الرعاية الصحية.

وكان مغردون قد تداولوا مقطع فيديو يظهر صعود المواطن المنبر والحديث بكلام غير مترابط، وعلى الفور قام المصلون بمساعدة رجال الأمن بإنزاله من على المنبر.

وأكد المتحدث باسم فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة المدينة المنورة ماجد بن غالب المحمدي، في وقت سابق أن إدارة المساجد منعت الشخص المذكور من إلقاء الخطبة، مشيراً إلى أنه وبعد التعامل معه، أكمل الخطيب الرسمي الصلاة والخطبة.







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