شرطة مكة تدشن مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز لحفظ القرآن

المواطن - مكة المكرمة

دشنت مديرية شرطة منطقة مكة المكرمة النسخة (السابعة) لمسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله، لحفظ القرآن الكريم، المقامة بمقر المديرية بمحافظة جدة لكافة منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة، وذلك بتاريخ ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٣٩ هـ للفترة من (٢٣_٢٥/ ٦ /١٤٣٩هـ).

الجدير بالذكر، أن مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله، تُقام سنوياً لجميع قطاعات وزارة الداخلية بفرعيها (رجال / نساء) بنظام التصفيات على مستوى المملكة, ويتأهل من كل فرع فائزان للمرحلة النهائية التي ستقام بمنطقة الرياض.

من جهة أخرى تحرص شرطة منطقة مكة المكرمة على مشاركة منسوبيها بهذه المسابقة، وأولت عناية تامة لحفَظة كتاب الله من خلال استقطابها لأساتذة مختصين بالقرآن الكريم.







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