شرط محمد صلاح للانضمام إلى ريال مدريد في الصيف

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحافية إسبانية عن شرط اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، للانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وكان ريال مدريد أبدى رغبته في التعاقد مع محمد صلاح والمتألق مع ليفربول بالموسم الحالي في كافة المسابقات.

وذكر موقع DIARIO GOL الإسباني أن محمد صلاح، صاحب الـ25 عامًا، سينتقل إلى ريال مدريد في حال بقي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في منصبه كمدير فني للنادي الملكي.

وكان كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، أعرب عن رغبته بانضمام محمد صلاح إلى صفوف الملكي، وذلك بعد نهاية الموسم الحالي.

انضم محمد صلاح إلى صفوف ليفربول في صيف عام 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي.







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