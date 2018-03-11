شلل تام في كبريات المدن الصينية بسبب التلوث

المواطن- متابعة

أعلنت واحدة من كبريات المدن الصينية قيودًا على حركة المرور والمصانع للحد من تلوث الهواء، ونصحت كبار السن والأطفال بالبقاء داخل منازلهم.

وأكدت سلطات تيانغين، وهي مدينة ساحلية شرق بيجين يقطنها 15.5 مليون نسمة، أن نصف السيارات ستمنع من السير يوميًّا، اعتبارًا من الأحد على أساس أرقام لوحاتها.

وقررت المصانع خفض الانبعاثات بنسبة 50%، بينما طلبت من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية إلغاء أنشطتها التي تنظم في الهواء الطلق.

وتعتبر المدن الرئيسية في الصين من بين أكثر المدن معاناة من الضباب الدخاني في العالم، فضلًا عن أنها تعاني ارتفاعًا مستمرًّا لمعدلات التلوث؛ ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات طارئة.







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