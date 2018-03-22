شمس تفوز بجائزة التميز من الاتحاد الدولي للتعليم المفتوح

المواطن - واس:

حصل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني على جائزة التميز في التعليم المفتوح لعام ٢٠١٨م ممثلاً في مبادرته شبكة الموارد السعودية، شمس، من الاتحاد الدولي للتعليم المفتوحOEConsortium بعد تميزها في محور منصات الموارد التعليمية المفتوحة ذات الجودة العالية والمحتوى المنظم.

هذا وقد عبّر مدير عام المركز المكلف الدكتور عبدالله المقرن عن سعادته نظير هذا التميز الممثل للوطن في التعليم المفتوح مؤكداً على أنه تم وفق منظور استراتيجي من التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتعاون والتكامل مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والتدريبية بالمملكة.

وثمّن المقرن دعم معالي وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور أحمد بن محمد العيسى عبر تدشينه لشبكة الموارد السعودية “شمس” مؤخراً، وشاكراً في الوقت ذاته المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والتدريبية التي شاركت بفعالية في إنجاح هذه المبادرة، وأضاف: أهمية هذه الجائزة تبرز في كونها من الاتحاد الدولي للتعليم المفتوح بصفته مؤسسة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وينظم نشاطاته في الكثير من دول العالم عبر شبكة عالمية من المؤسسات والمنظمات التعليمية والأفراد التي تدعم نهج التعليم المنفتح والموارد التعليمية المفتوحة من خلال التعاون والابتكار والشراكة التنموية واستخدام الموارد التعليمية المفتوحة الأمر الذي يزيد من فرص توسيع نطاق الفرص التعليمية من خلال التوظيف الأمثل لتكنولوجيا التعليم.

الجدير بالذكر أن عدد الموارد التعليمية على الشبكة الموارد السعودية “شمس” بلغت أكثر من 100000 مورد تعليمي تعاون المركز فيها مع العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية، ومتاحة لأي راغب في الاستفادة منها.







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