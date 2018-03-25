شهد توقيع 4 اتفاقيات.. ولي العهد يزور معهد ماساتشوستس ببوسطن

المواطن- الرياض

زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس السبت، مختبر البايو ميكاترونكس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في مدينة بوسطن الأميركية.

كما زار ولي العهد قبلها مركز آي بي إم واتسون للصحة في مدينة بوسطن الأميركية.

وشهد ولي العهد توقيع 4 اتفاقيات بين “إم آي تي” و “أرامكو” و “سابك” و “كاوست” و “كاكست”.

وتوجه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى بوسطن الأميركية، أمس السبت، في زيارة تستغرق عدة ساعات، قبل التوجه إلى نيويورك.

ويلتقي الأمير محمد بن سلمان في بوسطن رؤساء جامعات وباحثين سعوديين في المدينة، وسيشرف على توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين جامعات أميركية وسعودية.

ويتجول ولي العهد في مؤسسات تستخدم الذكاء الصناعي والتكنولوجيا بطريقه خلاقة.

وبدأ الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء الماضي، زيارة إلى الولايات المتحدة، تمتد 3 أسابيع، والتقى في أول يوم بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب.







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