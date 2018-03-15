صحة جازان تكشف حقيقة محاولة اختطاف رضيع

المواطن - جازان

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان حقيقة صورة متداولة لإحباط محاولة اختطاف طفل رضيع من قسم الولادة بمستشفى أبوعريش العام، مؤكدةً أنها خطة فرضية وهمية لاختطاف طفل بهدف التوعية.

وقالت صحة جازان: إن الصورة تخص تنفيذ خطة فرضية وهمية لاختطاف رضيع من قسم الولادة من قِبل مستشفى أبوعريش العام بمشاركة شرطة محافظة أبوعريش وبحضور إدارة الطوارئ والأزمات والأمن والسلامة بصحة جازان.

وأوضحت أن الهدف من الفرضية هو رفع كفاءة وجاهزية الموظفين وزيادة التثقيف والوعي لدى المرضى والمراجعين.

وأظهرت الصورة المتداولة شخصاً ملثماً وهو يقوم بمحاولة اختطاف طفل رضيع من داخل المستشفى، قبل أن ينجح أفراد الأمن في إحباط المحاولة والقبض عليه.







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