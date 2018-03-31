صحة عسير تستعد للتعامل مع الغبار وتوجه نصائح للتعامل مع الموجة

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، استعداد جميع مستشفيات المنطقة والمراكز الصحية المناوبة للتعامل مع أي حالات قد تنتج عن موجة الغبار التي تشهدها عدة مواقع في منطقة عسير.

ودعت صحة المنطقة المواطنين والمقيمين إلى الحرص على إغلاق النوافذ والأبواب في المنازل بإحكام، وتجنب التعرض المباشر للغبار إلا للضرورة القصوى، مع الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها بشكل مستمر.

ودعا المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، مرضى الربو بشكل خاص إلى حمل بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية، مع الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرفه الطبيب للمريض، وضرورة الإسراع في التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حالة تعرض مريض الربو لأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

كما أن أطباء الصحة المختصين جاهزون لتقديم الاستشارة الطبية عبر الاتصال على الرقم (937) على مدار الساعة، بالإضافة إلى أن المواطنين يمكنهم الحصول على الاستشارة في منازلهم عبر تطبيق (صحة).







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