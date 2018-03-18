صدق أو لا تصدق.. مدرب برشلونة يتعلم من ميسي

المواطن – متابعة

أدلى أرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، بتصريح غريب، وهو أنه يتعلم كل يوم من لاعب الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويحاول الاستفادة من خبراته وإمكانياته الفنية والبدنية.

وأكد فالفيردي أنه يتعلم من ليونيل ميسي ومن بقية اللاعبين، ويتمنى أن يستمر في التعلم منه كل يوم شيئًا جديدًا؛ فهو الأفضل في العالم.

وأضاف أن ميسي لاعب عظيم يعرف متى الفريق يحتاج لتمريره أو مراوغته أو هدفًا منه أو حتى تهدئة اللعب فهو الأفضل من وجهة نظره.

وأوضح فالفيردي أنه يتمنى تحقيق لقب الدوري بدون خسارة هذا الموسم، فالأهم من ذلك تحقيق البطولة.

وأشار المدير الفني لبرشلونة إلى أن صلابة الدفاع قائمة على عمل الفريق بالكامل، فالمهاجمون يدعمون الدفاع، والعكس صحيح.

وبفوز اليوم على أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، ارتفع رصيد برشلونة إلى 75 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.







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