صراع صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني يشتد بين هذا الثلاثي

المواطن - محمد سمعة

اشتد الصراع وبقوة على ترتيب هدافي الدوري الإسباني في الفترة الحالية، وذلك بعد فوز برشلونة بالأمس على مالاجا بهدفين دون رد في الدوري الإسباني.

وكان النجم الأوروغوياني سجل هدفًا في مباراة برشلونة ومالاجا حتى يُصارع على ترتيب هدافي الدوري الإسباني مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد.

ووصل عدد أهداف اللاعب لويس سواريز إلى 21 هدفًا، بعدما سجل في مرمى مالاجا، حيث يتواجد في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإسباني خلال الفترة الحالية.

ويذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يصارع على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، حيث سجل هدفين غاية في الأهمية للنادي الملكي في مباراة إيبار والتي أقيمت بالأمس في الدوري الإسباني.

وسجل كريستيانو رونالدو حتى الآن 18 هدفًا ليتواجد في المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإسباني للموسم الحالي.

ويرغب كريستيانو رونالدو في نيل المركز الأول في ترتيب هدافي الدوري الإسباني في حال عدم فوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

يتواجد اللاعب الإسباني إياجو إسباس لاعب نادي سيلتا فيجو الإسباني في المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 16 هدفًا وبفارق هدفين عن البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أما النجم الفرنسي أنطوان جريزمان نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني فيتواجد في المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 15 هدفًا.

يرغب ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة في التواجد في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي من أجل الفوز باللقب للموسم الثاني على التوالي.

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان قد تصدر المركز الأول في ترتيب هدافي الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 37 هدفًا.

يحتاج كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد إلى تسجيل سبعة أهداف مع توقف ميسي عن إحراز الأهداف من أجل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني.







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