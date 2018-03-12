صرخة العاطلات عن العمل تتجدد مع #توصية_كليات_التربية_يالحمدان

المواطن - سعد البحيري

طالب عدد من خريجات كليات التربية، وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان بتنفيذ توصيات مجلس الشورى والتوسع في تعيينهن في الوظائف التعليمية.

وعبر موقع تويتر أطلق المغردون وسمًا بعنوان “توصية كليات التربية يالحمدان” طالبوا فيه كلاً من وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية بتحمل مسؤوليتها تجاه خريجات التربية.

في البداية قالت هدى :” مطلبنا حصر الخريجين وتوظيفهم في التدريس فمن العدل إنصافنا أسوة بمن سبقونا من الكليات المتوسطة والمعاهد فنحن الأعلى مؤهلاً”.

وقالت شروق العبدان: إن تعذر الميدان التعليمي تكفلوا بهن في سوق العمل أعدوهن إعداداً يليق بصبرهن وسنواتهن .. أكرموهن فهن لا يطلبن إلا الاعتراف بما جحدتموه .. اعترفوا بهن ولهن لأنكم من تخلى عنهن.

وأضاف صاحب حساب “د. سمير”: ” انتهت رحلة أعوام من العناء .. ويردن أن تُفتح لهن الآفاق بتوصية مجلس الشورى هذا العام لتحقيق رغباتهن وتغذية الذات.. عام يهديهن فلسفة جديدة في الحياة وتجربة فريدة في ميدان التعليم لعله يكون عام التحقيق ليصبحن مُعلمات على أرض الواقع”.

وقالت صاحبة حساب “ويبقى الأمل”:”خريجات كليات التربية المغلقة عام 1428هـ، نطالب بالعدل والإنصاف بحصر وتوظيف جميع مخرجاتها أسوة بمن هم أقل مؤهلاً”.

وكانت اللجنة التعليمية بمجلس الشورى، أوصت في نوفمبر الماضي، بربط كليات التربية بالحاجات الفعلية وتقديم بعض الضمانات الخاصة بالتوظيف.

كما دعت اللجنة، وزارة التعليم إلى تحسين مدخلات كليات التربية وطالبت بتحسين آليات اختيار الطلبة الملتحقين بكليات التربية، وكذلك اختبارات القدرات التحصيلية لأن المتقدمين دون المستوى المطلوب.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :