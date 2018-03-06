صفقات ولقاءات مهمة.. الأوساط السياسية والاقتصادية البريطانية تترقب وصول ولي العهد

المواطن - الرياض

تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية ورجال الأعمال الزيارة المرتقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا، والتي من المقرر أن يلتقي خلالها برئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وكبار رجال الدولة والمسؤولين والدبلوماسيين ورجال الأعمال البريطانيين.

انتعاش أسواق لندن:

وكان مؤشر بورصة لندن الرئيس “فوتسي 100” قد أغلق تعاملاته اليوم على ارتفاع بنسبة 0.43 بالمائة.

وسجل الفوتسي 100 الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مع نهاية التداولات مكاسب بما يعادل 30.77 نقطة، ليصل إلى مستوى 7146.75 نقطة.

لندن تحتفي بولي العهد:

وكانت بريطانيا، ولاسيما العاصمة لندن، قد استعدت مبكرًا لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث أخذت اللوحات الإعلانية تنتشر في شوارع لندن تتزين بصوره عبر لوحات ترحيبية.

وأظهرت الصور المنتشرة أعلى المباني والميادين العامة والعربات، الاستقبال المميز والمنتظر لـ ولي العهد، حيث ضمّت عبارة “قائد التغيير في السعودية”.

يذكر أن زيارة الأمير إلى بريطانيا تعتبر الأولى منذ توليه وليًّا للعهد، وذلك لإجراء محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وغيرها من كبار المسؤولين في بريطانيا.

حقبة جديدة من العلاقات:

وبحسب “رويترز”، فإن المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية ذكرت مسبقًا أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يزور لندن لإجراء محادثات مع ماي، ستشمل قضايا مثل التطرف والإصلاح الاجتماعي، وتدشن حقبة جديدة في علاقات ثنائية ترتكز على شراكة تحقق مصالح واسعة النطاق لكل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :