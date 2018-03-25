صفقة نارية على رادار مانشستر يونايتد من فرنسا

المواطن - محمد سمعه

أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن نادي مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وأفاد موقع MI OTRA LIGA الإسباني أن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع نيمار ليكون بديلًا للاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والذي انتقل مؤخرًا إلى الدوري الأميركي.

وكان مانشستر يونايتد فسخ عقد زلاتان إبراهيموفيتش بالتراضي، لينتقل اللاعب السويدي بعد ذلك إلى نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي.

وكان نيمار ارتبط اسمه كذلك بالانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة الأخيرة.

انضم نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

ويذكر أن إبراهيموفيتش انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف عام 2016 قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.







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