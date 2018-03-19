صلاح يحلم بالتتويج بأبطال أوروبا

المواطن - متابعة

أعرب المصري محمد صلاح، المحترف في ليفربول الإنجليزي،س عن حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال صلاح لصحيفة ماركا الإسبانية: إن فريقه تنتظره مباراة هامة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع نهائي البطولة القارية، ورغم المستوى المتميز للمنافس في الموسم الحالي، إلا أن فريقه قادر على اجتيازه والتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة.

وأضاف أن كل فريق يعرف نقاط القوة والضعف للآخر، ومن ثم فإن كلا الفريقين يعتبر بمثابة كتاب مفتوح للآخر.

وفيما يتعلق بإمكانية فوزه بجائزة الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” لأفضل لاعب، قال صلاح: إن لديه طموحات كبيرة يريد الوصول لها، لكنه لا يريد الحديث عن إمكانية الفوز بجائزة الأفضل.

وتطرق في حديثه عن فرص منتخب مصر في المونديال الروسي، حيث أكد أن المنتخب المصري يضم في صفوفه مجموعة متميزة من اللاعبين؛ لذا فإنه بإمكان الفراعنة الذهاب بعيدًا في المونديال.

ويغرّد صلاح على قمة هدافي الموسم الحالي للدوري برصيد 28 هدفًا، بفارق أربعة أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام.







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