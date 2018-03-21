صندوق سيادي بـ250 مليار دولار بعد عملية دمج في أبوظبي

المواطن- متابعة

ضُم مجلس أبوظبي للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة الإمارة، إلى مجموعة مبادلة، مع قيام أبوظبي بدمج صناديق سيادية بمئات المليارات من الدولارات.

وأكدت وكالة “بلومبرغ” أن عملية الدمج ستخلق صندوقًا سياديًا للإمارة يصل حجم أصوله إلى ما يقارب 250 مليار دولار.

وعبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد: “أبارك خطوة إعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار بضمه إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار.. كخطوة متقدمة ونوعية لتعزيز التنافسية وخلق كيانات استثمارية عملاقة”.

وتابع الشيخ محمد بن زايد: “نتطلع إلى استدامة النمو ومواصلة الإنجازات من خلال رؤية موحدة وتكاملية تبنى على المكتسبات، وتحفز الجهود وتستشرف آفاق المستقبل، لتضع شركاتنا الوطنية على سلم الريادة والتنافسية العالمية”.

وكشفت وكالة “بلومبرغ” أن عيسى محمد السويدي سيبقى على رأس مجلس أبوظبي للاستثمار، تحت إشراف الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ”مبادلة” خلدون خليفة المبارك، فيما سيتولى مجلس إدارة “مبادلة” مسؤولية إدارة الصندوق.







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