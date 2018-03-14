صورة.. تقارب إيراني إسرائيلي خارج الحدود!

المواطن- متابعة

اعتبرت إيران أن معرض ITB برلين السياحي، الذي انعقد في العاصمة الألمانية مطلع الشهر الجاري، فرصة للتقارب مع الاحتلال الإسرائيلي في مجال السياحة، وهو ما أكده لقاء جمع الرئيس التنفيذي لشركة إسرائيلية ومسؤولة عن الجناح الإيراني في المعرض.

وحصل شارون لامبرغر، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ananey Communications الإسرائيلية، خلال تجوله في معرض ITB برلين السياحي، على فيديو ترويجي، يستعرض أبرز الوجهات السياحية في إيران، بحسب “سكاي نيوز”.

وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن لامبرغر أعجب بالفيديو الترويجي، وبالمواقع السياحية الموجودة في إيران، وفكر في إمكانية التقريب بين مواطني الدولتين عبر السياحة.

كما أجرى لامبرغر خلال المعرض، محادثة مع ممثلة وزارة السياحة الإيرانية، متجاهلًا الخلافات السياسية بين إسرائيل وإيران، والتقط صورة برفقتها قبل أن ينشرها على فيسبوك لتتناقلها وسائل إعلام إسرائيلية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :