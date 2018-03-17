صورة شقراء كلمة السر في الاحتيال على ستيني بدبي

المواطن- متابعة

تعرَّض مدير آسيوي في أواخر الستينات من العمر لعملية نصب واحتيال وحجز وهتك عرض، من قِبل شاب إفريقي في دبي.

وكشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي، أن الشاب وأخرى إفريقية هاربة سرقا من الستيني نحو 44 ألف درهم، بعد استدراجه إلى الشقة الفندقية التي كانا يقيمان فيها عن طريق صورة فتاة شقراء تروج لخدمات التدليك.

وسرق المتهمان بالإكراه نحو 40 ألف درهم، وهاتفين متحركين بقيمة 4 آلاف درهم، وبطاقتي صراف آلي، تعود جميعها إلى المجني عليه.

ووضع المتهم وآخرين هاربين إعلانًا على الإنترنت لتقديم خدمات التدليك، وأدرجوا صورة لفتاة أجنبية من ذوات البشرة الشقراء، لجذب الضحايا.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :