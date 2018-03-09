صورة وتعليق من روزنامة الترفيه على زيارة ولي العهد التاريخية إلى لندن

المواطن- الرياض

تفاعلت روزنامة الترفيه مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى المملكة المتحدة بصورة وتعليق.

ونشر الحساب الرسمي لروزنامة الترفيه على موقع “تويتر” صورة لولي العهد وهو يسير بجانب سيارة تنقلاته خلال الجولة التاريخية التي انتهت اليوم الجمعة.

وكتب الحساب معلقًا على الصورة: “رجل الرؤية وقائد التغيير.. آمالنا معك ما لها حدود”.

وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان استعرض ووزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون، التعاون الإستراتيجي.

كما بحث ولي العهد خلال اجتماعه مع وزير الدفاع البريطاني سبل تطوير التعاون في الجانب الدفاعي والعسكري وجهود محاربة الإرهاب.

ووقَّع ولي العهد ووزير الدفاع البريطاني مذكرات ثنائية لنقل وتوطين التقنية والشراكة الصناعية والتدريب.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :