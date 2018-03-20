صورة ولي العهد وترامب تستفز إيران وأذنابها.. ماذا تعني؟

المواطن- عبدالرحمن دياب

عكست صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، تأكيدًا على العلاقة الوثيقة بين البلدين، ورسالة إلى الدول الراعية للإرهاب مفادها أن أوان دفع ثمن دعم التطرف قد حان.

ورأى البعض على “تويتر” أن الصورة التي ظهر فيها ولي العهد وترامب وهم يوجهون علامة “اللايك” حملت عدة رسائل، أولها أن البلدين سويًّا في الرؤى الخاصة بالموضوعات المشتعلة عربيًّا وعالميًّا، وهو ما يعني أن الوقت حان لحسم هذه الموضوعات، سواء الأزمة اليمنية أو السورية أو دعم قطر للإرهاب.

كما فهم البعض من الصورة أنها تعني رسالة مباشرة إلى الدول الراعية للإرهاب مثل إيران وأذنابها وتؤكد وحدة الصف بين الرياض وواشنطن بالنسبة لمواجهة طهران وأطماعها في المنطقة والعالم، خاصةً وأن تصريحات ترامب أكدت توافق الرؤى بالنسبة إلى مكافحة الإرهاب، وضرورة وضع حدٍّ لإيران.

وأيضًا، تعني الصورة أن مستقبل العلاقات بين البلدين جيدٌ بما فيه الكفاية للانطلاق بشكل أكبر اقتصاديًّا، خاصةً وأن هناك صفقات عديدة ستشهدها زيارة ولي العهد التي تستمر قرابة أسبوعين ويزور فيها 7 مدن أميركية.







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