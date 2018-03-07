صور صادمة.. فأر مطبوخ في وجبة بمطعم شهير في مكة!

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

بينت صور متداولة على نطاق واسع، وجبة طعام تباع في أحد المطاعم الشهيرة في مكة وبداخلها فأر مطبوخ.

وأوضحت أمانة مكة، في تصريحات إلى “المواطن“، أنه ورد بلاغ للبلدية من مواطنة تفيد بأنها اشترت نوعًا من الطعام من أحد المطاعم في شارع عبدالله خليفي المتفرع من شارع الستين وبه فار مطبوخ.

وقال مساعد رئيس قسم المواد الغذائية والصحة العامة عبدالله صغير: إنه فور تلقي البلاغ تم توجيه المختصين من البلدية إلى المطعم المذكور؛ حيث لوحظ تدنٍّ في مستوى النظافة ووجود آثار فضلات فئران، وعلى الفور تم إتلاف بقية الأطعمة الموجود وإغلاق المحل احترازيًّا.

وأكد مدير إدارة الخدمات، هتان حكمي، أنه سيستمر إغلاق المطعم إلى حين تصحيح كافة الاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

ولفت رئيس بلدية العتيبية الفرعية، وليد مليباري، إلى أنه لن يسمح بتشغيل المطعم وممارسة النشاط إلا بعد إعادة تأهيله بالكامل، موضحًا أن الفرق الميدانية تتابع المخالفات بصورة مستمرة، وتعمل على إزالتها أولًا بأول.







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