صور مثيرة.. التطعيس يجذب زوار بدر

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - بدر

اختتمت، اليوم الجمعة، في محافظة بدر فعاليات المهرجان الثالث لاستعراض السيارات المعدلة، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة بدر بالكثبان الرملية الواقعة غرب المحافظة.

وجذبت فعاليات مهرجان استعراض السيارات المعدلة التطعيس العرض الثالث بمحافظة بدر لعام 1439هـ التي جرت فعالياتها عصر اليوم الجمعة الموافق 6/ 7/ 1439هـ، والذي نظمته لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، بدعم ومتابعة محافظ بدر رئيس لجنة التنمية السياحية مبارك بن عطا الله المورقي، ونيابة عنه رعى الفعالية وكيل محافظة بدر محمد بن عطية الجهني.

وحظي استعراض السيارات المعدلة على الكثبان الرملية بحضور أعداد كبيرة من داخل المحافظة ومن خارجها وزوار من مناطق أخرى اكتظت بهم جنبات كثيب الحنان الذي شهد استعراضًا رائعًا بمشاركة وتنفيذ فريق مرهمات الغربية.

وأبدى المشاركون مهارات عالية وقدرة فائقة في الاستعراض، وسط إعجاب وإشادة الجمهور الذي تفاعل مع العروض التي تواجد خلالها عدد كبير من الإعلاميين والمصورين، حيث كرم وكيل المحافظة محمد بن عطية الجهني المشاركين، وذلك بخيمة الضيافة بمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة بدر.

وأشاد المحافظ بجهود اللجنة المنظمة والفرق المشاركة ووجه لهم الشكر باسم كافة أبناء المحافظة، واعدًا بالمزيد من الاهتمام والعمل على تطوير مناشط الجانب السياحي بالمحافظة، في ظل دعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة. ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد.

وعبّر عدد من أهالي المحافظة الذين حضروا هذه الفعاليات عن شكرهم لمحافظ بدر وأعضاء لجنة التنمية السياحية على إقامة مثل هذه الفعاليات، مطالبين بالمزيد من البرامج والفعاليات في الأيام المقبلة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :