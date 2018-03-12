صور مستهجنة.. حركات خطرة في تبوك!

المواطن- تبوك

أدى شباب سعوديون حركات خطرة بسيارات دفع رباعي في تبوك.

وبحسب صور التقطتها “رويترز”، أعاد الاستعراض ظاهرة “الترفيع” التي تواجه رفضًا تامًّا في المملكة؛ لما تسببه من خطورة على قائد المركبة والمارة.

وبينت الصور المتداولة على نطاق واسع على موقع “تويتر” شباب على السيارات وهي تميل بشكل واضح على جانبها.

وظهر الشاب وهو يتشبث بباب المركبة دون أي تحمل مسؤولية لما قد يسببه من أضرار لنفسه ومن حوله.

وطالب مغردون بسرعة التوصل إلى هؤلاء الشباب والقبض عليهم ومعاقبتهم بالقانون الذي يجرم هذه الأفعال.







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