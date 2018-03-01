ضباب على الرياض حتى الثامنة صباحًا.. وسحب رعدية على حائل

المواطن- الرياض

حذر الإنذار المبكر من تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب، على منطقة الرياض حتى الثامنة صباح اليوم الخميس.

كما حذر الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية على منطقة حائل حتى الواحدة ظهر اليوم.

وأيضًا، حذر الإنذار المبكر في وقت سابق من تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة من الدمام.

وأوضح الإنذار المبكر، أن الحالة تشمل مناطق الظهران والخبر والأحساء والجبيل والأجزاء المجاورة.

وتابع الإنذار المبكر أن الحالة مستمرة حتى الثامنة من صباح اليوم.







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