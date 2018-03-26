ضبط شبكتين من أعضاء كيونت في مكة

المواطن - واس

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار خلال خمسة أيام شبكتين مخالفتين للتسويق الشبكي، وأحبطت اجتماعين لمجموعة من الأعضاء في مكة المكرمة.

وداهمت الوزارة بمساندة البحث الجنائي الأربعاء الماضي اجتماعاً تدريبياً لـ 12 عضواً من شركة “كيونت” بعد كمين محكم لضبطهم في أحد المقاهي، وعليه تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية.

كما ضبطت الوزارة بمساندة الأمن العام اجتماعاً آخر مخالفاً في مكة المكرمة، وأحالت وافدة من جنسية عربية تعمل لدى الشركة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقها.

وحذرت الوزارة من نشاط شركة “كيونت” كونه نشاطاً محظوراً في السعودية، وصدر قرار وزير التجارة والاستثمار بحظره واعتباره مضللاً.

وأكدت مواصلة جهودها لضبط المخالفين وممارسي هذه الأنشطة لما فيها من تغرير بالمواطنين والمقيمين وإيهامهم بتحقيق مكاسب كثيرة.

وطالبت بضرورة الإبلاغ عن مسوقي هذه الأنشطة عبر مركز البلاغات بالوزارة على الرقم “1900” أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.







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