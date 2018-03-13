ضبط مصنع لإعداد المعسل المغشوش في القطيف

المواطن - القطيف

ضبطت شرطة القطيف مصنعاً لإعداد المعسل المغشوش ومواد التصنيع وعلب التغليف ولواصق العلب تحمل شعارات ماركات تجارية، ضمن حملة وطن بلا مخالف.

وأوضح العقيد زياد الرقيطي، الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية، قبل قليل، بأن ذلك يأتي في إطار ما تقوم به شرطة محافظة القطيف من حملات أمنية شملت عدداً من المواقع المختلفة بالمحافظة وذلك ضمن.

وقال: “إن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) تتم بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، حيث قادت الحملة الميدانية لضبط مصنع لإعداد المعسل المغشوش وضبط مواد التصنيع وعلب التغليف ولواصق العلب تحمل شعارات ماركات تجارية، وتم إغلاقه وسُلم الموقع لممثل وزارة التجارة، فيما تم ضبط عدد من المواقع غير المرخصة لإصلاح المركبات بمواقع متعددة بالمحافظة وإغلاق (4) مقاهٍ و(25) مزرعة غير نظامية، تم التعامل معها من قِبَل ممثل بلدية المحافظة “.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :