ضبط يمني وسعودي تورطا في قذف وابتزاز فتاتين وهددا بنشر صورهما

المواطن - الرياض

تمكَّنت شرطة منطقة الرياض من ضبط مقيم يمني ابتزَّ فتاةً وهددها بنشر صورها وفضحها لدى أقاربها.

وفي التفاصيل أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة، فقد ورد لمركز شرطة العزيزية بلاغ من فتاة تفيد عن قيام شخص بقذفها عبر رسائل نصية وابتزازها وتهديدها بإرسال صورها وفضحها لدى أقاربها إن لم تنصاع له ، وبعد التثبُّت من صحة البلاغ تم اتخاذ الإجراءات البحثية اللازمة التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم وضبطه في كمين مُحكَم بعد محاولته ارتكاب الفرار ( وافد يمني الجنسية / في العقد الثالث من العمر) وبحوزته الأجهزة المستخدمة.

وأضاف أنه وفي السياق ذاته؛ وبناءً على البلاغ الوارد لمركز شرطة البطحاء من فتاة تفيد عن قيام شخص بابتزازها وتهديدها بنشر صورها؛ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة القبض على المتهم (مواطن / في العقد الرابع من العمر ) وبحوزته الأجهزة المستخدمة.

وجرى إيقافهما وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة حسب الاختصاص لتطبيق نظامَي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقهما.







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