ضبط 12 مخالفًا لنظام العمل في القطيف

المواطن- واس

شارك مكتب العمل بمحافظة القطيف، أمس، في تنفيذ حملة لضبط المخالفين من العمالة الوافدة، وذلك ضمن حملة “وطن بلا مخالف”، كما شارك في الحملة عدة جهات منها شرطة القطيف شعبة الضبط الإداري، ودوريات الأمن، والمرور الدفاع المدني، وحرس الحدود، وقوة الطوارئ الخاصة، وبلدية القطيف، ووزارة الزارعة، ووزارة التجارة والاستثمار.

وتولى رئيس شعبة الضبط الإداري، الرائد ماطر المجادعة، بشرطة محافظة القطيف، قيادة الجهات المشاركة في الحملة لضبط المخالفات؛ كل حسب اختصاصه، واستهدفت الحملة مزارع بلدة القديح، ومزارع حلة محيش، وبلدة الجارودية، والقرى المحيطة، وبلغ عدد المخالفين الذين تم ضبطهم 12 مخالفًا، تم التحقيق معهم وإحالتهم للجهة ذات الاختصاص.

ومن جهته، أكد مدير مكتب العمل بمحافظة القطيف، عبدالكريم بن معتوق آل طه، أن عمل الجهات الحكومية تكاملي، والمشاركة من عدة جهات في التفتيش ضمن الحملة، يوصل الحملة بأهدافها إلى التحقيق، عبر تكاتف الجهود، والهدف واحد وطن بلا عمالة مخالفة لحفظ الأمن والأمان.

يذكر أن المادة 39 تتعلق بتوظيف غير السعوديين وتنص على أنه لا يجوز نظامًا أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.







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