ضبط 149 مخالفة تجارية في الرياض

المواطن - الرياض:

نفَّذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بمشاركة الجهات الشريكة، عددًا من الزيارات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في العاصمة الرياض وكل من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وعفيف وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وحوطة بني تميم وسدير، للتأكد من التزام أصحاب هذه المنشآت بضوابط الوزارة وقرارتها، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 149 مخالفة للمادة 36 التي تختص “بالمهن التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها واشتراطات تنظيم عمل المرأة وإنذار 115 منشأة.

وأشار مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض احمد المطوع إلى أنّ نجاح جميع الزيارات التي شملت 2645 زيارة خلال أسبوع يعود إلى تضافر الجهود مع الجهات الشريكة، داعياً المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق معاً للرصد، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، حيث سيتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.







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