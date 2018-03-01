ضبط 9 مخالفين لنظام العمل في القطيف

المواطن- واس

نفذ مكتب العمل بمحافظة القطيف، أمس الأربعاء، حملة تفتيشية مشتركة مع الجهات الحكومية بالمحافظة، وهي (الشرطة، والبلدية، ووزارة التجارة، ووزارة الزراعة، والمرور، وسلاح الحدود)، أسفرت عن القبض على 9 وافدين مخالفين لنظام العمل.

وأشار مدير مكتب العمل بمحافظة القطيف، عبدالكريم بن معتوق آل طه، إلى أن الحملة استهدفت عددًا من المزارع الواقعة في مدينة سيهات والقرى المحيطة بها، مبينًا أن المكتب أنهى التحقيق مع المخالفين، وتم تسليمهم لشرطة المحافظة، تمهيدًا لتسليمهم لإدارة الوافدين بالمنطقة الشرقية لإكمال اللازم فيما يخصهم.







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