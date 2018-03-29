ضبط 968 مخالفة لقرار توطين الاتصالات بمختلف المناطق

المواطن - الرياض

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 15123 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار “توطين قطاع الاتصالات”.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت خلال الفترة من 13 ربيع الآخر الماضي واستمرت حتى 22 جمادى الآخرة الجاري، أسفرت عن التزام 14390 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 733 منشأة.

وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 968 مخالفة، لافتًا إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 691 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 277 مخالفة.

ودعا أباالخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 19911، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار، مؤكداً استمرار الحملات التفتيشية المشتركة للتأكد من تطبيق قرار التوطين.

يُذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.







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