ضياع حلم بيكيه في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المواطن – متابعة

ضاع حلم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الإسباني جيرارد بيكيه، بعدما تم الكشف عن النادي الذي سيواجهه الفريق الكتالوني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان بيكيه يرغب في أن تضع القرعة برشلونة في طريق مواطنه إشبيلية؛ حتى يتمكن من العبور بسهولة إلى الدور التالي والاقتراب خطوات من نهائي البطولة القارية.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إلى أن بيكيه كشف لجده أمادور برنابيو مسؤول العلاقات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” أنه يريد مواجهة إشبيلية في ربع النهائي.

وضاعت أحلام بيكيه أدراج الرياح بعدما أوقعت القرعة برشلونة في مواجهة روما الإيطالي بربع النهائي القاري.

وستقام مباراة الذهاب علي ملعب الكامب نو أحد يومي 3 أو 4 إبريل والعودة ستكون علي ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما أحد يومي 10 أو 11 من نفس الشهر

وتاريخيًّا، تواجه الفريقان من قبل في دوري أبطال أوروبا في 4 مواجهات، فاز برشلونة في واحدة، وروما في واحدة، بينما حسم التعادل مواجهتين سابقتين كانا بنفس النتيجة.







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