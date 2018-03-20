طائرات درون قد يتم الاتفاق على شرائها خلال زيارة ولي العهد لواشنطن

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

كشفت مجلة ذا أوبزرفر البريطانية، أن لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب من المتوقع أن يكون قد شهد التطرق إلى إمكانية شراء المملكة لطائرات بدون طيار من الولايات المتحدة، وذلك ضمن صفقات عسكرية إجمالية قد عرضها الرئيس الأميركي تصل إلى أكثر من 12 مليار دولار.

وأوضحت المجلة أن الولايات المتحدة تبدي اهتمامها بشكل واضح للغاية بالصفقات العسكرية مع المملكة، لاسيما تحت الشعار الذي يرفعه ترامب “اشتري أميركي ووظف أميركي”، والتي تهدف لتشجيع الصناعات في الولايات المتحدة بشتى مجالاتها، الأمر الذي ينعكس بدوره على فرص العمل في البلاد.

وأشارت المجلة البريطانية إلى أن ترامب قد وضع فعليًّا الخطوط العريضة لإمكانية تصدير الطائرات بدون طيار لعدد من البلدان الحليفة للولايات المتحدة الأميركية، على رأسها المملكة وعدد من الدول الأخرى مثل سنغافورة وأستراليا، وهي تعد أحدث تقنيات الطائرات المسيرة آليًّا على مستوى الأسواق العالمية، والتي تحظى بإشادة واسعة عسكريًّا.

ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الرفض الأميركي لتصدير الطائرات بدون طيار “درون”، والتي تعد واحدة من أهم الوسائل الدفاعية والهجومية، كما أنها تعد واحدة من الوسائل المتطورة على مستوى تطوير وسائل الاستطلاع والاستخبارات بشكل فني متقدم.







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