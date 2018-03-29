طائرة القوس تنضم لأسطول طيران أديل رسمياً

المواطن - الرياض

تسلم “طيران أديل”، التابع للخطوط السعودية، رسمياً اليوم الخميس، طائرةً جديدةً من طراز إيرباص A320، وهي الطائرة السادسة ضمن الاتفاقية المبرمة مع شركة ايرباص الأوروبية والتي يتم بموجبها الاستحواذ على 8 طائرات من نفس الطراز، حيث تمثل جميعها جزءاً من أسطول الشركة الأوّلي، والذي من المتوقع أن يرتفع عدد طائراته إلى 11 طائرة بنهاية عام 2018 وما بين 25 و50 طائرة بحلول عام 2023.

وقد غادرت الطائرة الجديدة التي أُطلق عليها اسم (القوس) مطار هامبورغ بألمانيا عصر اليوم بقيادة طاقم قيادة جوي سعودي، مكون من الكابتن أحمد الحميد مدير العمليات بطيران أديل والكابتن نهار البركاتي، وتصل بمشية الله مطار الملك عبدالعزيز بجدة مساءً، والطائرة هي من عائلة إيرباص A320ceo وتتميز بتزويدها بمحركات من نوع (CFM)، وبمقصورة ركاب من درجة واحدة تضم 186 مقعدًا من نوع “ريكارو” تأتي بقياس 18 بوصة، وتقدم مستويات عالية من الراحة للمسافرين، كما تم تجهيزها بمنافذ (يو إس بي (USB وحامل للأجهزة الإلكترونية الخاصة.

من جانبه قال كون كورفياتس، الرئيس التنفيذي لطيران أديل: “وصول طائرة جديدة لشركة طيران هو بلا شك حدث منتظر وغير عادي، ويتطلب تنفيذ قائمة طويلة من المهام التي لا بد أن تسبق الانضمام إلى الأسطول، ومن ذلك ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية من أطقم القيادة والضيافة الجوية والصيانة، وإجراء العديد من الدراسات السوقية للاستفادة القصوى من كفاءة التشغيل على شبكة الرحلات، إضافة إلى قيام المختصين داخل الشركة بتجربة الطائرة لفترة زمنية معينة في مصنع الشركة المنتجة قبل الاستلام للتأكد من جاهزيتها التامة، إلى جانب الحصول على كافة التصاريح اللازمة الدولية والمحلية ومن ثم بداية التشغيل الرسمي”.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ “طيران أديل” أن الطائرة الجديدة (القوس) هي اسم على مسمى فعلاً فمن خلالها من المأمول أن تساهم بفاعلية في تحقيق قفزة للعمليات التشغيلية لشبكة الرحلات المتنامية للشركة والتي تركز حالياً على خدمة القطاع الداخلي، حيث تصل رحلات الشركة اليوم لـ (6) وجهات محلية هي الرياض وجدة والدمام والقصيم وجازان وأبها التي تم افتتاحها في الأول من فبراير الماضي وبإجمالي رحلات يقدر بـ 36 رحلة يومياً، متطلعاً إلى الوصول إلى خدمة عملاء جدد في مدن أخرى من خلال فتح وجهات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الطيران في المملكة، وتقديم تجربة طيران مختلفة ومميزة للمسافرين على متن الأسطول الذي يعد الأحدث في المنطقة، إضافة إلى ما تقدمه الشركة من عروض أسعار مخفضة بالإمكان الاستفادة منها عند التخطيط المبكر للسفر.

تجدر الإشارة إلى أن طائرة الإيرباص A320 هي طائرة نفاثة للرحلات القصيرة والمتوسط المسافة ويعتبر تصميمها تصميماً مبتكراً في هندسة الطيران، كما أنها مزودة بأحدث الأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والكمبيوترات والتجهيزات المتوافقة مع شروط الطيران المدني العالمي، ومن ميزاتها المتقدمة الأخرى توزيع أقسام الطائرة بحيث يقل وزنها وبالتالي تصبح أقل استهلاكاً للوقود، وهو عامل حيوي بالنسبة لشركات النقل الجوي والمسافرين بسبب انعكاس هذا الأمر إيجاباً على التكلفة التشغيلية وبالتالي أسعار تذاكر السفر.

يذكر أن “طيران أديل” قد تأسس يوم الأحد 17 أبريل 2016م لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي بأسعار اقتصادية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، كما يعتبر الذراع الاقتصادي للخطوط السعودية التي أطلقتها ضمن استراتيجية التحول SV2020، هذا وقد انطلقت أول رحلة لـ “طيران أديل” في 23 سبتمبر 2017 من جدة إلى الرياض كحدث تاريخي وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي 87.







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