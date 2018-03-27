طائرة الهلال أبطال كأس المملكة للمرة الـ12 في التاريخ

المواطن- الرياض

توّج فريق الهلال بلقب كأس السعودية للكرة الطائرة للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وتغلب الهلال في المباراة النهائية للبطولة على الأهلي بثلاثة أشواط دون رد في مباراة فرض من خلالها لاعبو الزعيم سيطرتهم على مجريات المواجهة.

ونجح الهلال في حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-16 في مباراة جاءت من طرف الزعيم.

وفي الشوط الثاني، لم تتغير الأمور كثيرًا حيث واصل لاعبو الهلال سيطرتهم إلى أن حسموا نتيجة الشوط لصالحهم بنتيجة 25-20 بعد شوط مثير من الجانبين.

وتمكن الهلال من حسم اللقاء والمباراة لصالحه في الشوط الثالث بنتيجة 25-18.







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