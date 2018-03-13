طارق الحبيب: تعدد الزوجات سنة ولكن!

المواطن- عبدالرحمن دياب

قال استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، إن تعدد الزوجات سنة، لكن هذا لا يعني أنه يناسب كل الرجال، فاحترم بنت الناس التي عندك وبنت الناس الأخرى.

وقال في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إن التعدد أنواع أربعة، أحيانًا يكون التعدد إضافة للأولى، وأحيانًا يكون دمارًا للأسرة، ودراسة حالة الرجل هي الأوْلى في التعدد، ثم النظر لوضع الأسرة.

ولفت إلى أن التعدد يحرُم أحيانًا، ويجب في أحيان أخرى، وعالم النفس والاجتماع قد يكون الأقدر على أن يفتي الرجل في هذا الأمر من عالم الشريعة، إذا كان هو الأعلم بطبيعة الحال.

وأوضح أن التعدد قد يكون “نذالة” في بعض الأحيان، وأن بنات الناس ليست لعبة، وليست “بيبسي” اشتريته من البقالة فلم يعجبك وتريد ردّه لتأخذ “ميرندا”.

وشدد الحبيب على أن التعدد لا يجب أن يقوم على مشكلة مع الأولى، فله مقومات معينة، ويمكن أن يكون الزوج غير سعيد مع زوجته، والأفضل له عدم التعدد، والرجل الحساس لا تعدد له.







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