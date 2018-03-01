طبقت طقوسًا سحرية شاهدتها في فيلم على ابنتها فقتلتها!

المواطن- متابعة

قتلت سيدة طفلتها بحسب ما وصفته طقوس طرد الأرواح الشريرة من جسدها!

واعترفت الكورية الجنوبية، التي تم اعتقالها للاشتباه في تورطها بقتل ابنتها ذات الخمسة أعوام، أنها خنقتها أثناء محاولتها ممارسة الطقوس.

وقُبض على السيدة البالغة 37 عامًا بعدما أبلغ زوجها خدمة الإسعاف لدى عثوره على الابنة فاقدة للوعي في منزل الأسرة في 19 من الشهر الجاري، حيث اعتقلتها الشرطة بسبب آثار الخنق على عنق الصغيرة، التي وافتها المنية لاحقًا أثناء محاولة الفرق الطبية إسعافها.

وفي التحقيقات: قالت الأم إنها أخضعت طفلتها لطقس طرد الأرواح، شاهدته في فيلم بالتلفزيون، مشيرةً إلى أنها كانت تهدف “لطرد الأرواح الشريرة من جسدها” لتحل بذلك مشكلة التعبير التي كانت الطفلة تعاني منها.







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