طرح تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق بهذه الأسعار

المواطن - مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد حساب شركة صلة الرياضية الرسمي على “تويتر”، توافر تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق المُقرر إقامتها، يوم الجمعة الموافق السادس من شهر أبريل المقبل، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”.

وبلغت أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين 20 ريالًا للدرجة الموحدة، 20 ريالًا للعائلات، 210 ريالات للفضية، و525 ريالًا للذهبية.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مباراة هامة قبل مواجهة الاتفاق، حيث سيواجه الباطن، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الفوز على الباطن والتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حتى تكون دفعة معنوية قوية للاعبين قبل مباراة الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المرتبة السادسة برصيد 33 نقطة.







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