طرح تذاكر مباراة القادسية والهلال بهذه الأسعار

المواطن – مروة نبيل

كشف نادي القادسية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أسعار تذاكر مباراته أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، التي ستُقام يوم الجمعة المقبل.

وأعلن حساب نادي القادسية الرسمي على “تويتر”، عن طرح تذاكر مباراة الهلال اليوم الأربعاء، وجاءت الأسعار كالتالي: 20 ريالًا للدرجة الموحدة، 300 ريال للدرجة الممتازة، وألف ريال للدرجة الذهبية.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية نظيره الهلال، يوم الجمعة، عند الساعة الثامنة ونصف مساءً، على مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني في المسابقة المحلية؛ لذلك سيسعى للفوز على القادسية وحصد نقاط المباراة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة، وسيسعى لتحقيق الفوز على الهلال من أجل الابتعاد عن المراكز المتأخرة في المسابقة المحلية، واستغلال تذبذب مستوى الزعيم خلال اللقاءات الماضية.







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