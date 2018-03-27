طرود مشبوهة في 6 مواقع عسكرية أميركية

المواطن - متابعة

ذكرت تقارير إعلامية، أن طروداً مشبوهة أرسلت إلى 6 مواقع حكومية وعسكرية حول العاصمة الأميركية واشنطن.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إف بي آي والسلطات العسكرية إنه يحقق في 6 عبوات مشبوهة احتوت على مكونات متفجرة، حسب شبكة “إن بي سي نيوز”، وأرسلت الطرود إلى عناوين عسكرية واستخباراتية في منطقة واشنطن.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي على موقع “تويتر”: إنه في 26 مارس الجاري، استجاب المكتب لبلاغات عن طرود مشبوهة في عدة منشآت حكومية، وجمعت كل الطرود لمزيد من التحليل من قبل المكتب.

واكتشف الطرد الأول صباح أمس في جامعة الدفاع الوطني، وظهرت طرود أخرى في منشأة لفرز البريد تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية سي آي إيه، ومنشأة فرز بريدية تابعة للبيت الأبيض في ضواحي واشنطن، ومنشأة أخرى تابعة للبحرية الأميركية في دالغرين بولاية فيرجينيا، ومواقع أخرى، وفق إن بي سي.

وقال مسؤولو إنفاذ قانون لـ إن بي سي إن الطرود وصلت عبر البريد، حيث يفحص مكتب التحقيقات الاتحادي الطرود لمعرفة إذا كانت من عمل نفس الشخص أو الأشخاص، ولتحديد ما إذا كانت تحتوي على عبوات ناسفة حقيقية أم أن الأمر مجرد خدعة.







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