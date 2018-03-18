طريقة الاعتراض على دعم حساب المواطن في حال كانت الدفعة ناقصة أو لم تستلم

المواطن - الرياض

أعلن حساب المواطن اليوم الأحد طريقة تقديم اعتراض على قيمة الدعم في حالة كانت الدفعة ناقصة أو لم يتم استلامها.

وأوضح حساب المواطن في إنفوجرافيك توضيحي أنواع شكوى المدفوعات، والخطوات على النحو التالي:

1- الدخول إلى البوابة (هنا)

2- ثم الدخول على الصفحة الرئيسية ثم حالة الدفعات وتقديم الشكوى

3- ثم الضغط على تقديم شكوى على الدفعة الحالية.

وأضاف حساب المواطن أنه قد تظهر دفعة ناقصة أو صفر لعدة أسباب وهي:

– تجاوز الحد المانع

– أو عدم الإفصاح عن الدخل أو مصدر الدخل الصحيح

– أو عدم أهلية التابع

أما في حال ظهرت دفعة لم تستلم فهذا يعني أهمية إرفاق كشف حساب قبل تقديم الشكوى.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، دعا أول أمس، مستفيدي الدفعة الرابعة إلى التأكد من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في حساب المستفيد على البوابة الإلكترونية مع المبلغ المودع في الحساب البنكي، عبر استخدام الحاسبة التقديرية في البوابة، بالإضافة إلى التأكد من أهلية جميع التابعين.

يشار إلى أنَّ برنامج حساب المواطن قد أتاح، نهاية الأسبوع الماضي إمكانية الاعتراض على مبالغ الاستحقاق أمام مستفيدي الدفعة الرابعة في حال كان لديهم اعتراض، عبر البوابة الإلكترونية للحساب من (هنا).

وأشار برنامج حساب المواطن إلى أنه سيتم التعامل مع الاعتراضات الواردة خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة استحقاق، وفي حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الاعتراض.







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