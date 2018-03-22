طريقة الحد من مشاركة البيانات في فيسبوك

المواطن - متابعة

عند استعمال حساب فيسبوك فإن المستخدم يشارك بياناته بالضرورة مع شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة وشركائها، ولا يتمكن المستخدم من فعل شيء حيال ذلك سوى الحد من كمية البيانات، التي يتم مشاركتها، وذلك من خلال التخلي عن استعمال التطبيقات وتعطيل منصة التطبيقات.

وعادة ما تتمكن هذه التطبيقات المطورة من قبل الشركات الأخرى من الوصول إلى بيانات المستخدم على نطاق واسع، وعلى الرغم من أن سياسة الخصوصية بشبكة فيسبوك تنظم عملية التعامل مع البيانات، التي يتم جمعها من قائمة الأصدقاء والتفضيلات والبيانات الشخصية للمستخدم، إلا أنه لا يوجد ضمان بالالتزام بهذه القواعد.

ويمكن للمستخدم الاطلاع على التطبيقات المستخدمة والبيانات، التي يتم جمعها من بروفايل فيسبوك الخاص به، من خلال النقر على قائمة الإعدادات تحت بند “التطبيقات”، ويمكن لأصحاب الهواتف الذكية الوصول إلى هذه المعلومات عن طريق إعدادات الحساب تحت بند “التطبيقات”، حيث تظهر هنا قائمة بتطبيقات فيسبوك، التي تم فيها تسجيل الدخول بنشاط.

كما يمكن للمستخدم أيضاً تعطيل منصة التطبيقات بالكامل للبروفايل الخاص، وإذا قرر المستخدم القيام بهذه الخطوة، فإنه سيتعذر عليه استخدام ألعاب فيسبوك أو البرامج الأخرى مستقبلا، ولكنه في المقابل سيقوم بإغلاق الباب أمام قراءة المعلومات الخاصة به.

وإذا رغب المستخدم في مواصلة استعمال تطبيقات وألعاب فيسبوك، ففي هذه الحالة يمكنه مواءمة الأذونات، وذلك عن طريق قائمة الإعدادات تحت بند “التطبيقات”، حيث يتعين عليه هنا النقر على البرنامج المعني، ويتمكن من ضبط نوعية المعلومات، التي يسمح للتطبيق بالوصول إليها، ومن المهم بعد إجراء التعديلات أن يتم النقر على زر “حفظ”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :