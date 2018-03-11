طريقة الحصول على تذاكر مباريات كأس العالم

المواطن – متابعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حالة الطوارئ القصوى لطرح حصة جديدة من تذاكر مباريات بطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا خلال الصيف الجاري.

وبعد انتهاء المرحلة الأولى من عملية طرح التذاكر، تنطلق يوم 13 مارس الجاري المرحلة الثانية من عملية بيع التذاكر والتي ستستمر حتى 3 أبريل القادم، وذلك من خلال أسبقية الحجز عبر موقع فيفا الإلكتروني.

وفي حالة عدم التمكن من شراء تذاكر في المرحلة الثانية، فإن هناك مرحلة أخيرة لعملية بيع التذاكر ستكون خلال الفترة من 18 أبريل حتى 15 يوليو المقبلين.

وستقام منافسات بطولة كأس العالم على 12 ملعبًا في 11 مدينة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو، ومن المتوقع أن تشهد تلك النسخة من المونديال إقبالًا جماهيريًا غفيرًا.







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