طريقة تصفح الإنترنت متخفيًا عن عيون الجواسيس والهاكرز

المواطن - متابعة

مشاركة البيانات عبر الإنترنت أحد متطلبات تصفح مواقع الإنترنت التي يمكنها أن تحصل على موقعك الجغرافي وعنوان IP الخاص بجهازك وبالتالي يمكنها تتبع كل خطواتك في الفضاء الإلكتروني.

ومع ذلك هناك العديد من البرامج والحيل التي من خلالها يمكنك تصفح الإنترنت بأمان دون أن يدري أحد بك أو تتابعك المواقع التي تتصفحها أبرزها ما يلي:

استخدام شبكة افتراضية VPN

VPN هي اختصار لكلمة virtual private network، أو الشبكة الافتراضية وتسمح للمستخدم بالاتصال بالإنترنت بشكل أكثر أمانًا، وهناك العديد من الشبكات الافتراضية يمكن تثبيت إحداها على جهازك والولوج منها إلى الإنترنت.

وتزداد أهمية VPN عند استخدام شبكات واي فاي في أماكن مفتوحة مثل المقاهي أو الفنادق وغيرها، نظرًا لازدياد خطورة أن يطلع مستخدمون آخرون على سجل تصفحك من خلال أحد برامج الاختراق.

التصفح المتخفي

ويعرف أيضًا بـincognito mode، وهي خاصية متوفرة بشكل تلقائي في متصفح كروم وفايرفوكس، والعديد من المتصفحات الأخرى، وعند تفعيلها توقف عمل المتصفح في تخزين بيانات الصفحات التي تتم زيارتها.

ولتفعيل تلك الخاصية على متصفح هاتفك اتبع الخطوات التالية:

1-اضغط على النقاط الثلاث أعلى يمين المتصفح.

2-اختر New Incognito window أو نافذة مخفية جديدة.

3-بعد ذلك ابدأ التصفح.

4-لإنهاء استخدام هذه الخاصية فقط عليك إغلاق التبويب المفتوح على المتصفح.

Guest mode أو ما يعرف بوضع الضيف وهو ضروري عند تصفح الإنترنت من خلال جهاز يستخدمه أكثر من شخص، ويسمح لك باستخدام الجهاز دون أن يخزن بلكوكييز أو سجل المتصفح، لكن ينبغي معرفة عند استخدام هذا الوضع أنك لن تكون قادرًا على استعادة الصفحات والبيانات الخاصة بالمواقع التي تم حفظها.

ولتفعيل تلك الخاصية على متصفح حاسوبك يمكنك اتباع التالي:

1-اختر زر “اسم الشخص” الموجود أعلى يمين المتصفح إلى جوار أزرار تصغير وغلق النافذة.

2-اختر “ضيف” أو Guest.

3- أغلق النافذة بعد إنهاء تصفحك للخروج من الوضع.







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