طقس الأحد.. غبار وأمطار على 10 مناطق

المواطن- الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية، خاصة الأجزاء الجنوبية منها، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفتت إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًّا، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.







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