طقس الأربعاء.. رياح مثيرة للأتربة تحجب الرؤية على هذه المناطق

طقس الأربعاء.. رياح مثيرة للأتربة تحجب الرؤية على هذه المناطق

2018/03/14
الساعة 9:29 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ارتفاعاً في درجات الحرارة على مناطق المملكة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وكذلك على وسط وشمال شرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بوجه عام بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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