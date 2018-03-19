طقس الاثنين.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية لمنطقتي الرياض والقصيم تمتد إلى مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يصحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة في حين تكون السماء غائمة جزئياً على تلك المناطق. كما يتوقع تكون السحب الرعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







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