طقس الثلاثاء.. ارتفاع درجات الحرارة وغبار على 3 مناطق

المواطن- الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، وهو ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة القصيم والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية، فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا على تلك المناطق.

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة يتوالى ارتفاعها على مناطق المملكة، كما تزداد نسبة الرطوبة على المدن الساحلية الغربية.

ويتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، وعسير والباحة ومكة المكرمة.







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