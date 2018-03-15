طقس الخميس.. أمطار رعدية وغبار على هذه المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الرياض، القصيم، نجران، الشرقية) تشمل المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة. فيما تهطل الأمطار الرعدية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) والقصيم وحفر الباطن.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







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